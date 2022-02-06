В Украину прибыла первая партия лекарств от коронавируса "Молнупиравир"

Ляшко: Это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – написал министр.

По его словам, в ближайшее время ведомство распределит лекарства из текущей партии и направит их в регионы.

Как рассказал Ляшко, "Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Производитель лекарства – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.

"Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что к апрелю этого года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.