В Украину прибыла первая партия лекарств от коронавируса "Молнупиравир"

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – написал министр.
По его словам, в ближайшее время ведомство распределит лекарства из текущей партии и направит их в регионы.
Как рассказал Ляшко, "Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Производитель лекарства – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.
"Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", – подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что к апрелю этого года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
Минздрав зарегистрировал "Молнупиравир" для экстренного применения 26 января. Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.
До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводилось в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей "Молнупиравир" (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.
От коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.
В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов "Молнупиравира". Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата Paxlovid.