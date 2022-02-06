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В Украине продолжает расти число регионов, показатели которых соответствуют "желтой" зоне карантина

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Большинство регионов Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина
Большинство регионов Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина
Фото: ЕРА

В Украине по состоянию на 5 февраля показателям "желтой" зоны карантина в связи с эпидемией COVID-19 соответствуют Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавская области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 февраля Министерством здравоохранения.

Сутками ранее "желтыми" были Запорожская, Кировоградская и Полтавская области, остальные – "оранжевые" и "красные".

"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области.

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1120 на 100 тыс. населения) сейчас в 15 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения). Худшая ситуация – в Житомирской области (2072 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (353 на 100 тыс. населения).

Из числа регионов, которые находятся в "оранжевой" зоне карантина, самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 имеет Киевская область (798 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 39,2% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Ивано-Франковской области (57,7%).

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в "желтой" зоне.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

2 февраля замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что в ближайшее время шесть областей Украины могут перевести в "красную" зону карантина.

За сутки 5 февраля в Украине подтвердили почти 28 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии – почти 4,3 млн.

Теги: эпидемия, Киевская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Полтавская область, карантин, Кировоградская область, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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