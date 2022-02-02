Шесть областей Украины могут перевести в "красную" зону карантина в ближайшее время – Минздрав

"В ближайшее время в "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области. В этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", – сообщил Кузин.

За сутки 1 февраля в Украине подтвердили более 35 тыс. новых случаев COVID-19, По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской (2953), Одесской областях (2725) и в Киеве (2499).

Уровень суточной заболеваемости в стране растет уже три недели подряд, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 31 января.