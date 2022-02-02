В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 35 тыс. человек

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 4190 детей и 940 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской (2953), Одесской областях (2725) и в Киеве (2499).

Выздоровело 9894 человека, 204 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 4314 пациентов. За сутки сделали 185,3 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек, умерло – 100 599.