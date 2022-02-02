В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 35 тыс. человек

Среди заболевших – 4190 детей и 940 медработников.
По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской (2953), Одесской областях (2725) и в Киеве (2499).
Выздоровело 9894 человека, 204 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 4314 пациентов. За сутки сделали 185,3 тыс. тестов.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек, умерло – 100 599.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.