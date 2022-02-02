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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 35 тыс. человек

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За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 1 февраля зафиксировано 35 014 новых случаев COVID-19. Об этом утром 2 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 4190 детей и 940 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской (2953), Одесской областях (2725) и в Киеве (2499).

Выздоровело 9894 человека, 204 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 4314 пациентов. За сутки сделали 185,3 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек, умерло – 100 599.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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