За сутки от коронавируса привились 74 тыс. украинцев

Первую дозу получили 25 177 человек, 27 248 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 717 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 21 450 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них две дозы получили 14 672 260 человек. Дополнительную дозу получили 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности сделано 30 440 828 прививок.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 1 февраля делали 664 мобильные бригады, также работали 2955 пунктов и 417 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (57 397), Sinovac (10 724), Moderna (5548) и AstraZeneca (923).