В Украине увеличилось число регионов, показатели которых соответствуют "желтой" зоне карантина

Ранее "желтыми" были только Кировоградская и Полтавская области, остальные – "оранжевые" и "красные".

"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области.

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (1088 на 100 тыс. населения) сейчас в 14,5 раза превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения). Худшая ситуация – в Житомирской области (1995 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (331 на 100 тыс. населения).

Из числа регионов, которые находятся в "оранжевой" зоне карантина, самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 имеет Днепропетровская область (565 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 39,3% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Ивано-Франковской области (60,4%).