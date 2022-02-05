В России установлен 16-й подряд рекорд выявлений за сутки новых больных COVID-19

По числу случаев COVID-19 Россия шестая в мире Фото: ЕРА

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 4 февраля достиг 168 тыс.

Скончалось в России 4 февраля 704 пациента с COVID-19 – наибольшее число, начиная с 15 января.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 12,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 335 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,5 млн случаев COVID-19 и более 39 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.