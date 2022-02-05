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В России установлен 16-й подряд рекорд выявлений за сутки новых больных COVID-19

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По числу случаев COVID-19 Россия шестая в мире
По числу случаев COVID-19 Россия шестая в мире
Фото: ЕРА

4 февраля в России подтвердили 177 282 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 4 февраля достиг 168 тыс.

Скончалось в России 4 февраля 704 пациента с COVID-19 – наибольшее число, начиная с 15 января.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 12,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 335 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,5 млн случаев COVID-19 и более 39 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 февраля 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 386,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,7 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, статистика, рекорд, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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