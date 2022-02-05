Ляшко: При значительных цифрах заболевших COVID-19 в реанимациях количество пациентов незначительное

"При значительных цифрах заболевших в "ковидных" реанимациях количество пациентов незначительное. Среди тяжелых случаев – невакцинированные", – написал глава Минздрава.

Это, по его словам, подтверждает, что увеличение количества вакцинированных от коронавируса – "фундамент для преодоления эпидемии".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 февраля в Украине подтвердили 4,3 млн случаев коронавируса, умерло 101,2 тыс. человек.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

По информации Ляшко на 3 февраля, в больницах находилось почти 27 тыс. человек с COVID-19.