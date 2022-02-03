В больницах с COVID-19 находится почти 27 тыс. украинцев – Ляшко

"В учреждениях здравоохранения сейчас находится 26 853 пациента. Из них 17 890 (66%) получают кислородную терапию", – сообщил он.

Ляшко призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться от коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

По состоянию на 3 февраля в Украине подтвердили почти 4,2 млн случаев COVID-19, умерло 100,8 тыс. человек.