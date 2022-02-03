В Украине за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

Предыдущий максимум превышен более чем на 2 тыс. случаев Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4446, медработников – 1035). [...] Также за прошлые сутки госпитализировано 4136 человек, летальных исходов – 210, выздоровели – 9380 человек", – говорится в сообщении.

Это рекордный суточный прирост с начала эпидемии, до этого максимум фиксировался 28 января, он составлял 37 351.

1 февраля в стране подтвердили 35 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 169 897 случаев коронавирусной инфекции, скончались 100 809 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 650 854 человека", – отметили в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Одесской (2982) и Житомирской (2933) областях, наибольшая суточная смертность – в Запорожской области (20).

Всего за сутки 2 февраля в Украине сделали 190 635 тестов на коронавирус.