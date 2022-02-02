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В Минздраве Украины объяснили, что делать, если в "Дії" не подтягивается сертификат после бустерной прививки от COVID-19

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Сертификат о бустерной вакцинации автоматически не обновляется, отметили в Минздраве
Сертификат о бустерной вакцинации автоматически не обновляется, отметили в Минздраве
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Если в приложении "Дія" не подтягивается COVID-сертификат после вакцинации бустерной дозой препарата от коронавируса, необходимо отправить новый запрос на портале госуслуг "Дія" или в самом приложении. Об этом 2 февраля сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, сертификат о бустерной вакцинации автоматически не обновляется, для его генерации нужно в "Дії" зайти во вкладку "Услуги", создать и отправить новый запрос на COVID-сертификат.

"За несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый сертификат прививки", – сообщили в Минздраве.

Если сертификат о третьей вакцинации не появляется после этого и программа продолжает генерировать два предыдущих COVID-сертификата, есть вероятность, что была допущена ошибка при внесении данных пациента в базу.

"Чтобы исправить ошибку, обратитесь к врачу, который делал прививку, и проверьте вместе с ним, правильно ли внесены данные в электронную систему здравоохранения", – советуют в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/308137298007160

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно сделать через шесть месяцев после завершения курса вакцинации двумя дозами.

Cгенерировать новый сертификат в приложении или на портале госуслуг "Дія" украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, могут c 1 февраля. 

По состоянию на 2 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,4 млн человек, две дозы – 14,7 млн, дополнительную дозу – 17,9 тыс., бустерную – 377 тыс. украинцев.

Теги: вакцинация, Минздрав, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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