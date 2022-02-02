В Минздраве Украины объяснили, что делать, если в "Дії" не подтягивается сертификат после бустерной прививки от COVID-19

Сертификат о бустерной вакцинации автоматически не обновляется, отметили в Минздраве Фото: Михайло Федоров / Facebook

По данным ведомства, сертификат о бустерной вакцинации автоматически не обновляется, для его генерации нужно в "Дії" зайти во вкладку "Услуги", создать и отправить новый запрос на COVID-сертификат.

"За несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый сертификат прививки", – сообщили в Минздраве.

Если сертификат о третьей вакцинации не появляется после этого и программа продолжает генерировать два предыдущих COVID-сертификата, есть вероятность, что была допущена ошибка при внесении данных пациента в базу.

"Чтобы исправить ошибку, обратитесь к врачу, который делал прививку, и проверьте вместе с ним, правильно ли внесены данные в электронную систему здравоохранения", – советуют в Минздраве.