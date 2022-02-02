Кабмин Украины утвердил нацплан вакцинации от COVID-19 на 2022 год

Отмечается, что общая стратегия иммунизации против коронавируса будет заключаться "в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы".
Кроме того, в течение 2022 года дополнительно планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.
"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы вакцинации, и для этого у нас уже есть 100-процентное обеспечение вакцинами – никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В нацплане предусмотрено, что до конца этого года областные и Киевская городская госадминистрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних, а также не менее 70% взрослого населения, в частности 80% – в категории 60+.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID-19 около 15,4 млн человек, из них две дозы получили более 14,67 млн. Дополнительную дозу получили почти 17,9 тыс. человек, бустерную – 377,5 тыс. В общей сложности сделано 30,44 млн прививок.