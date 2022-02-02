Кабмин Украины утвердил нацплан вакцинации от COVID-19 на 2022 год

До конца 2022 года в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 не менее 70% взрослого населения, отметили в Минздраве Фото: EPA

Отмечается, что общая стратегия иммунизации против коронавируса будет заключаться "в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы".

Кроме того, в течение 2022 года дополнительно планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы вакцинации, и для этого у нас уже есть 100-процентное обеспечение вакцинами – никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В нацплане предусмотрено, что до конца этого года областные и Киевская городская госадминистрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних, а также не менее 70% взрослого населения, в частности 80% – в категории 60+.