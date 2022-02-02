Кабмин расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет

Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня в программу… будут включены подростки в возрасте 14–18 лет. Помимо стандартных целей (на спорт, кино, театры и путешествия), средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", – рассказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, правительство также планирует разрешить вакцинированным людям с инвалидностью І и ІІ групп расходовать средства программы на лекарства, а затем – на оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.
По данным премьера, люди в возрасте от 60 лет уже потратили более 132 млн грн на лекарственные средства через 9 дней после расширения программы.
В целом в рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили 2,3 млрд грн, подчеркнул Шмыгаль.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
31 января 2022 года в Офисе президента заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено 7,3 млрд грн, из них почти 2 млрд грн граждане уже потратили.
19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.
24 января Зеленский сообщил, что граждане, которые сделают третью, так называемую бустерную, прививку от коронавируса, смогут получить дополнительно по 500 грн в рамках программы.