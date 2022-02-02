Кабмин расширил программу "єПідтримка" на подростков старше 14 лет

Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня в программу… будут включены подростки в возрасте 14–18 лет. Помимо стандартных целей (на спорт, кино, театры и путешествия), средства можно будет тратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские изделия", – рассказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, правительство также планирует разрешить вакцинированным людям с инвалидностью І и ІІ групп расходовать средства программы на лекарства, а затем – на оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.

По данным премьера, люди в возрасте от 60 лет уже потратили более 132 млн грн на лекарственные средства через 9 дней после расширения программы.

В целом в рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили 2,3 млрд грн, подчеркнул Шмыгаль.