С начала года в Украине в три раза увеличилось число госпитализаций среди детей с COVID-19 – Кузин

Сейчас в украинских больницах находятся более 2,5 тыс. детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, сказал Кузин Фото: depositphotos.com (архив)

"Сейчас на стационарном лечении находятся почти 2,5 тыс. детей как с подтвержденным COVID-19, так и с подозрением на коронавирус. Занято более 55% коек, предназначенных для их лечения. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. В то же время в Украине можно вакцинировать детей от 12 лет. Для этого используется вакцина Comirnaty от Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12–18 лет", – сказал он.

Детям, которые младше 12 лет, Кузин предложил напомнить, как вести себя, чтобы предотвратить инфицирование.

6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, министерство увеличило количество койко-мест в больницах – для маленьких пациентов выделили почти 4,5 тыс. коек.