С начала года в Украине в три раза увеличилось число госпитализаций среди детей с COVID-19 – Кузин

"Сейчас на стационарном лечении находятся почти 2,5 тыс. детей как с подтвержденным COVID-19, так и с подозрением на коронавирус. Занято более 55% коек, предназначенных для их лечения. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. В то же время в Украине можно вакцинировать детей от 12 лет. Для этого используется вакцина Comirnaty от Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12–18 лет", – сказал он.
Детям, которые младше 12 лет, Кузин предложил напомнить, как вести себя, чтобы предотвратить инфицирование.
6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляют дети, сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. Учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, министерство увеличило количество койко-мест в больницах – для маленьких пациентов выделили почти 4,5 тыс. коек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Уровень суточной заболеваемости в стране растет уже три недели подряд, говорил Ляшко 31 января.