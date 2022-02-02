Штамм коронавируса "Омикрон" скоро вытеснит "Дельту" в Украине – Минздрав

Кузин рассказал, что уровень заболеваемости COVID-19 растет стремительно, а новая волна эпидемии "набирает обороты".

"Однако на данный момент цифры свидетельствуют, что в больницы попадает меньше пациентов, чем при предыдущей волне. В то же время расслабляться не стоит. По нашим прогнозам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля. В скором времени штамм "Омикрон" вытеснит вариант коронавируса "Дельта", – сказал Кузин.

Он сообщил, что мировые тенденции показывают: для вытеснения одного штамма другим требуется до восьми недель. В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря 2021 года. К 31 января 2022-го этот штамм обнаружили в 20 регионах страны.