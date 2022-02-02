"Наш край": Численность украинцев уменьшается из-за недоступности медицины и падения уровня жизни

"В 2021 году был установлен антирекорд естественной убыли численности населения за последнее десятилетие. За 11 месяцев 2021 года по сравнению со всем 2020-м умерло на 399 тыс. человек больше, чем родилось. К такой катастрофической ситуации привело падение уровня жизни людей: зарплаты и пенсии не коррелируются с ценами и тарифами, выплаты на детей скудны по сравнению с расходами, молодежь активно выезжает за границу", – перечислила Федорова.

Она добавила, что в Украине уничтожается медицина, так как старая модель была разрушена, а новую так и не построили, и виноваты в этом, по ее мнению, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун и нынешний глава министерства Виктор Ляшко.

"На сегодняшний день благодаря действиям Супрун – Ляшко медицина стала недоступной для людей – они создали реформу, при которой закрываются больницы, уничтожаются целые медицинские направления, растет смертность, катастрофически снижается рождаемость, профильные специалисты уходят из профессий, а украинцы месяцами не могут записаться к нужному врачу. Сегодняшняя система здравоохранения не просто больна, ей вынесен смертный приговор действиями некомпетентных людей", – заявила депутат.

Федорова отметила, что к увеличению разрыва между рождаемостью и смертностью привела также и пандемия коронавирусной инфекции. Новый штамм "Омикрон" уже активно распространяется в Украине, но основную вспышку заболеваемости эксперты ожидают в ближайшие 1,5–2 месяца, сообщила она.

"А между тем регионы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала. Больницы обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона. "Наш край" настаивает, в стране должны быть срочно приняты экономическая стратегия развития страны, предусматривающая постепенный и стабильный рост уровня жизни людей, а также программа инфекционной безопасности. Это – конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль", – убеждена инфекционист.

В партии отметили, что такой документ должен предусматривать аудит всех медицинских учреждений и обеспечение их всем необходимым.

"Также программа должна включать в себя комплекс мер, который затормозит скорость распространения вируса. Например, изменение графиков работы государственных предприятий и учебных заведений, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик. И уж регулярное обеззараживание школ, университетов, транспорта. Документ должен предусматривать привлечение военных в случае необходимости, например к развертыванию полевых госпиталей на случай нужды, механизм поддержки малого и среднего бизнеса", – сказано в сообщении "Нашего края".