Новый подвид "Омикрона" оказался еще более заразным – исследование

Исследование провели ученые из датского отраслевого научно-исследовательского института Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Технического университета Дании.

"Если вы испытали влияние субварианта BA.2 штамма "Омикрон" в вашем домохозяйстве, то имеете 39-процентную вероятность заражения в течение семи дней. Если вы испытали влияние BA.1, вероятность составляет 29%", – отметил ведущий автор исследования Фредерик Плеснер.

Это означает, что BA.2 приблизительно на 33% более заразен, чем BA.1, добавил он.

Случаи подварианта BA.2 зарегистрированы также в США, Великобритании, Швеции и Норвегии, однако гораздо меньше, чем в Дании, где на этот субвариант приходится примерно 82% случаев.