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С 1 февраля украинцы, получившие бустерную прививку от COVID-19, могут сгенерировать новый COVID-сертификат

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Новые COVID-сертификаты будут действовать 270 дней
Новые COVID-сертификаты будут действовать 270 дней
Фото: depositphotos.com

С 1 февраля украинцы, которые получили бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, могут сгенерировать новый сертификат в приложении или на портале госуслуг "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

"Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.

Сертификат будет действовать 270 дней с момента бустерной прививки, как и в странах Евросоюза, отметили в Минздраве.

"Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине", – добавили в ведомстве. 

О схемах вакцинации в Минздраве сообщали 5 января.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/307411104746446

"Как и обещали: все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Сейчас более 350 тыс. украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. Минимум одной дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47% получили полный базовый курс вакцинации – две дозы. Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее", – цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Пользоваться новым COVID-сертификатом можно будет как в Украине, так и за границей. В Украине он будет действовать с дня вакцинации, а в других странах – с 14-го.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, которые сделали бустерную прививку, смогут также получить Международное свидетельство о вакцинации.

"Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача. В нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно сделать через шесть месяцев после завершения курса вакцинации двумя дозами.

По состоянию на 1 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,3 млн человек, две дозы – 14,6 млн, дополнительную дозу – 17,2 тыс., бустерную – 356 тыс. украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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