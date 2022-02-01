С 1 февраля украинцы, получившие бустерную прививку от COVID-19, могут сгенерировать новый COVID-сертификат

"Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.

Сертификат будет действовать 270 дней с момента бустерной прививки, как и в странах Евросоюза, отметили в Минздраве.

"Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине", – добавили в ведомстве.

О схемах вакцинации в Минздраве сообщали 5 января.

"Как и обещали: все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Сейчас более 350 тыс. украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. Минимум одной дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47% получили полный базовый курс вакцинации – две дозы. Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее", – цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Пользоваться новым COVID-сертификатом можно будет как в Украине, так и за границей. В Украине он будет действовать с дня вакцинации, а в других странах – с 14-го.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, которые сделали бустерную прививку, смогут также получить Международное свидетельство о вакцинации.

"Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача. В нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.