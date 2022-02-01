С 1 февраля украинцы, получившие бустерную прививку от COVID-19, могут сгенерировать новый COVID-сертификат

"Чтобы получить сертификат, достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении.
Сертификат будет действовать 270 дней с момента бустерной прививки, как и в странах Евросоюза, отметили в Минздраве.
"Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине", – добавили в ведомстве.
О схемах вакцинации в Минздраве сообщали 5 января.
"Как и обещали: все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Сейчас более 350 тыс. украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. Минимум одной дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47% получили полный базовый курс вакцинации – две дозы. Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее", – цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Пользоваться новым COVID-сертификатом можно будет как в Украине, так и за границей. В Украине он будет действовать с дня вакцинации, а в других странах – с 14-го.
Кроме COVID-сертификата, украинцы, которые сделали бустерную прививку, смогут также получить Международное свидетельство о вакцинации.
"Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача. В нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19", – говорится в сообщении.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно сделать через шесть месяцев после завершения курса вакцинации двумя дозами.
По состоянию на 1 февраля в Украине минимум одну дозу вакцины получили 15,3 млн человек, две дозы – 14,6 млн, дополнительную дозу – 17,2 тыс., бустерную – 356 тыс. украинцев.