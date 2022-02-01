В Украине 31 января сделали в три раза больше прививок от COVID-19, чем за предыдущие сутки

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины почти 14,65 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 23 278 человек, 25 525 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 480 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 16 372 человека.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них первую дозу получил 15 347 951 человек, две дозы получили 14 645 012 человек, дополнительную дозу получили 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности сделано 30 366 236 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 31 января делали 868 мобильных бригад, также работали 3156 пунктов и 429 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (50 319), Sinovac (10 059), Moderna (4224) и AstraZeneca (1053).

30 января в Украине сделали почти 21 тыс. прививок против коронавирусной инфекции.