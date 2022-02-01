В Украине 31 января сделали в три раза больше прививок от COVID-19, чем за предыдущие сутки

Первую дозу получили 23 278 человек, 25 525 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 480 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 16 372 человека.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них первую дозу получил 15 347 951 человек, две дозы получили 14 645 012 человек, дополнительную дозу получили 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности сделано 30 366 236 прививок", – сообщили в Минздраве.
На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 31 января делали 868 мобильных бригад, также работали 3156 пунктов и 429 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (50 319), Sinovac (10 059), Moderna (4224) и AstraZeneca (1053).
30 января в Украине сделали почти 21 тыс. прививок против коронавирусной инфекции.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.