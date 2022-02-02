Первую партию таблеток против COVID-19 молнупиравир Украина получит 5 февраля – Ляшко

"Ожидаем в субботу первую поставку 60 тыс. курсов препарата молнупиравир, который мы законтрактовали. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал Ляшко.

Минздрав зарегистрировал молнупиравир для экстренного применения 26 января. Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.

Контекст:

Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme.

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводилось в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей молнупиравир (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.

Кроме молнупиравира, от коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.

В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов "Молнупиравира". Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата Paxlovid.