В Украине 2 февраля впервые сделали более 100 тыс. ПЦР-тестирований на COVID-19

В январе ситуация с коронавирусом в Украине начала ухудшаться Фото: EPA

"Вчера в Украине впервые с начала пандемии провели более 100 тыс. исследований в сутки методом ПЦР. Это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию", – сказал он.

Ляшко призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться от коронавируса.

2 февраля в Украине провели 190,6 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 101,2 тыс. – методом ПЦР, 7505 – методом ИФА, а также 81,9 тыс. экспресс-тестов на антиген, сообщали в Минздраве.