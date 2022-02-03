В Украине 2 февраля впервые сделали более 100 тыс. ПЦР-тестирований на COVID-19

"Вчера в Украине впервые с начала пандемии провели более 100 тыс. исследований в сутки методом ПЦР. Это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию", – сказал он.
Ляшко призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться от коронавируса.
2 февраля в Украине провели 190,6 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 101,2 тыс. – методом ПЦР, 7505 – методом ИФА, а также 81,9 тыс. экспресс-тестов на антиген, сообщали в Минздраве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
По состоянию на 3 февраля в Украине подтвердили почти 4,2 млн случаев COVID-19, умерло 100,8 тыс. человек.