В Украине сделали 30,5 млн прививок от коронавируса

"За прошлые сутки в Украине против COVID-19 было привито 73 195 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 23 595 человек, получили вторую дозу – 27 938 человек, получили дополнительную дозу – 836 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 20 826 лиц", – говорится в сообщении.
В среду прививки делали 922 мобильные бригады по иммунизации, 3182 пунктов и 429 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцины ввели 2 февраля в Днепропетровской (6919) и Харьковской (6660) областях.
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 514 023 прививок. Вакцинировано 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу 18 728 человек, получили бустерную дозу – 398 374 человека", – рассказали в Минздраве.
По данным ведомства, больше всего прививок сделали в субботу вакциной от Pfizer (56 911).
1 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 74,6 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.