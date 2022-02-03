В Украине сделали 30,5 млн прививок от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 началась в стране почти год назад Фото: ЕРА

"За прошлые сутки в Украине против COVID-19 было привито 73 195 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 23 595 человек, получили вторую дозу – 27 938 человек, получили дополнительную дозу – 836 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 20 826 лиц", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 922 мобильные бригады по иммунизации, 3182 пунктов и 429 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели 2 февраля в Днепропетровской (6919) и Харьковской (6660) областях.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 514 023 прививок. Вакцинировано 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу 18 728 человек, получили бустерную дозу – 398 374 человека", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в субботу вакциной от Pfizer (56 911).

1 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 74,6 тыс. человек.