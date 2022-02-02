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В Закарпатье врач, которая агитировала за вакцинацию, ежемесячно зарабатывала на подделке COVID-сертификатов до 0,5 млн грн – СБУ

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По данным СБУ, подозреваемая подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов
По данным СБУ, подозреваемая подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатье схему подделки международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

"Местный врач, которая в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, в реальной жизни "зарабатывала" на фальсификации COVID-сертификатов. Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших вакцинироваться", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, за 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, подозреваемая подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.

Обеим фигуранткам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от трех до восьми лет.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагалось ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 25 января 2022 года Рада отклонила этот законопроект.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября 2021 года, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.

Теги: СБУ, Закарпатье, вакцинация, мошенничество, фальсификации, документы, врач, Служба безопасности Украины, eHealth, вакцина, прививки, COVID-сертификат
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