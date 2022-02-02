В Закарпатье врач, которая агитировала за вакцинацию, ежемесячно зарабатывала на подделке COVID-сертификатов до 0,5 млн грн – СБУ

"Местный врач, которая в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, в реальной жизни "зарабатывала" на фальсификации COVID-сертификатов. Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших вакцинироваться", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, за 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, подозреваемая подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.

Обеим фигуранткам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от трех до восьми лет.