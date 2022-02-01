В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных COVID-сертификатов, организованную врачами – полиция

"31-летний мужчина размещал объявления по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации в закрытых группах в мессенджерах. Фигурант выполнял роль посредника и в дальнейшем передавал заказ двум медработницам. Врачи вносили в электронную систему здравоохранения ложную информацию о прививках против COVID-19", – отметили в релизе.

После этого невакцинированные граждане получали сертификаты. Стоимость поддельного документа составляла 5,5 тыс. грн.

Правоохранители устанавливают граждан, воспользовавшихся услугами фигурантов.

Сотрудники НПУ провели обыски по местам жительства и работы врачей. На их рабочих компьютерах обнаружены документы, подтверждающие противоправные действия, подчеркнули в сообщении.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.