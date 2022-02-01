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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных COVID-сертификатов, организованную врачами – полиция

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Полиция провела обыски по местам жительства и работы врачей
Полиция провела обыски по местам жительства и работы врачей
Фото: mvs.gov.ua

В Киеве два медика через посредника продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 без проведения процедуры прививки. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"31-летний мужчина размещал объявления по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации в закрытых группах в мессенджерах. Фигурант выполнял роль посредника и в дальнейшем передавал заказ двум медработницам. Врачи вносили в электронную систему здравоохранения ложную информацию о прививках против COVID-19", – отметили в релизе.

После этого невакцинированные граждане получали сертификаты. Стоимость поддельного документа составляла 5,5 тыс. грн.

Правоохранители устанавливают граждан, воспользовавшихся услугами фигурантов.

Сотрудники НПУ провели обыски по местам жительства и работы врачей. На их рабочих компьютерах обнаружены документы, подтверждающие противоправные действия, подчеркнули в сообщении.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января 2022 года, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.

Рада 25 января отклонила правительственный законопроект №6084.

Теги: полиция, вакцинация, мошенничество, правоохранители, подозрение, НПУ, обыски, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-сертификат
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