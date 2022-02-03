В Украине осталось два региона, показатели которых соответствуют "желтой" зоне карантина

"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области, остальные регионы – "оранжевые".

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (973 на 100 тыс. населения) в 13 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения). Худшая ситуация – в Ивано-Франковской области (1986 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (270 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 36,8% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Ивано-Франковской области (59,4%).