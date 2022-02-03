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В Украине осталось два региона, показатели которых соответствуют "желтой" зоне карантина

В Украине действует адаптивный карантин
В Украине действует адаптивный карантин
Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на 2 февраля показателям "желтой" зоны карантина в связи с эпидемией COVID-19 соответствуют только Кировоградская и Полтавская области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 3 февраля Министерством здравоохранения.

"Красными" по-прежнему остаются Ивано-Франковская и Ровенская области, остальные регионы – "оранжевые".

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (973 на 100 тыс. населения) в 13 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения). Худшая ситуация – в Ивано-Франковской области (1986 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (270 на 100 тыс. населения).

Загруженность больничных коек с кислородом составляет в стране 36,8% при допустимом показателе в 65%. Наибольшая их загруженность – в Ивано-Франковской области (59,4%).

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в "желтой" зоне.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

2 февраля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что в ближайшее время шесть областей Украины могут перевести в "красную" зону карантина.

Теги: эпидемия, Полтавская область, карантин, Кировоградская область, инфекция, регионы, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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