"Метинвест" в январе передал в больницы Мариуполя и Покровска 89 тонн и почти 10 тыс. м³ кислорода

Помощь получили больницы Мариуполя №1, №4, №9 и больница скорой медицинской помощи города, жидкий кислород меткомбинат имени Ильича передал в Покровскую клиническую инфекционную больницу. Меткомбинаты "Метинвеста" также бесплатно оборудовали кислородопроводы в городских больницах и подключили кислородные точки.

В пресс-службе добавили, что при необходимости в Мариуполе могут развернуть более тысячи коек с точками прямого доступа к кислороду для COVID-пациентов.

И.о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова подчеркнула, что жизни больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода.

"Поэтому кислородный цех нашего предприятия продолжит обеспечивать медучреждения жизненно важным газом в требуемых объемах, пока в этом будет необходимость", – заявила она.