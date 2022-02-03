ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Метинвест" в январе передал в больницы Мариуполя и Покровска 89 тонн и почти 10 тыс. м³ кислорода

"Метинвест" поставляет кислород в 17 регионов Украины
"Метинвест" поставляет кислород в 17 регионов Украины
Фото: depositphotos.com

Меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест" в январе бесплатно передал больницам Мариуполя и Покровска более 89 тонн жидкого и почти 10 тысяч м³ газообразного кислорода, сообщило со ссылкой на пресс-службу компании агентство УНИАН.

Помощь получили больницы Мариуполя №1, №4, №9 и больница скорой медицинской помощи города, жидкий кислород меткомбинат имени Ильича передал в Покровскую клиническую инфекционную больницу. Меткомбинаты "Метинвеста" также бесплатно оборудовали кислородопроводы в городских больницах и подключили кислородные точки.

В пресс-службе добавили, что при необходимости в Мариуполе могут развернуть более тысячи коек с точками прямого доступа к кислороду для COVID-пациентов.

И.о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова подчеркнула, что жизни больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода.

"Поэтому кислородный цех нашего предприятия продолжит обеспечивать медучреждения жизненно важным газом в требуемых объемах, пока в этом будет необходимость", – заявила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В 2021 году меткомбинат имени Ильича и "Азовсталь" группы "Метинвест" передали больницам Мариуполя и других населенных пунктов 259 тыс. м³ газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода. С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в 17 регионов Украины. 

Теги: медицина, Мариуполь, Метинвест, помощь, ммк им. Ильича, Покровск, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Фото секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
Жена мэра Киева Кличко назвала продукты, которые ест каждый день
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (146462)
2
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (116963)
3
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (84339)
4
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (83469)
5
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (44759)
6
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (38302)
7
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (36001)
8
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (35790)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS