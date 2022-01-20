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"Никто не может спрогнозировать, когда пандемия пойдет на спад". В "Метинвесте" заявили, что продолжат поставлять кислород в больницы

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С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в разные регионы Украины
С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в разные регионы Украины
Фото: depositphotos.com

В 2021 году меткомбинат имени Ильича и "Азовсталь" группы "Метинвест" передали больницам Мариуполя и других населенных пунктов 259 тыс. м³ газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода, из них 221 тонна была распределена между больницами Покровска, Скадовска и Николаева. В компании заявили, что будут продолжать поставки, так как потребность в медицинском кислороде остается высокой, пишет 20 января УНИАН со ссылкой на пресс-службу группы.

С увеличением числа больных коронавирусной инфекцией компания начала вместе с Министерством здравоохранения поставлять кислород в разные регионы Украины. 

"Меткомбинат имени Ильича продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц кислородом. Это постоянная и безвозмездная помощь системе здравоохранения, а самое главное – тысячи спасенных жизней", – отметила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Меткомбинат "Азовсталь" приступил к отгрузке жидкого кислорода медучреждениям страны в октябре 2021-го и до конца года передал больницам Мариуполя, Авдеевки, Лимана, Покровска, Волновахи, Константиновки, Киева, Ивано-Франковска, Сум, Винницы, Мирнограда и Чернигова  563 тонны.

"На сегодняшний день никто не может точно спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни. Но группа "Метинвест" может гарантировать, что продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц жизненно необходимым для выздоровления пациентов кислородом, пока в этом будет потребность", – отметил директор по персоналу и администрации "Азовстали" Иван Голтвенко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 января в Украине подтвердили почти 3,8 млн случаев COVID-19 (18 479 – за последние сутки), умерло около 98,8 тыс. человек.

Теги: медицина, Метинвест, ммк им. Ильича, больницы, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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