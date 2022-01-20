У главы ОБСЕ обнаружили коронавирусную инфекцию, он отменил визиты

"В связи с получением положительного результата теста на SARS-CoV-2 министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и Мальту", – написал он.

Ясина отметил, что Рау "будет выполнять свои обязанности в соответствии с процедурами для подобных ситуаций".

Due to receiving a positive SARS-CoV-2 test, Minister of Foreign Affairs @RauZbigniew has cancelled his visits to Spain and Malta. Minister Rau will be fulfilling his duties in accordance with procedures for this type of situation. — * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022

Рау стал председателем в ОБСЕ после того, как 1 января 2022 года Польша приняла председательство в этой организации.