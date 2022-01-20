У главы ОБСЕ обнаружили коронавирусную инфекцию, он отменил визиты

"В связи с получением положительного результата теста на SARS-CoV-2 министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и Мальту", – написал он.
Ясина отметил, что Рау "будет выполнять свои обязанности в соответствии с процедурами для подобных ситуаций".
Due to receiving a positive SARS-CoV-2 test, Minister of Foreign Affairs @RauZbigniew has cancelled his visits to Spain and Malta. Minister Rau will be fulfilling his duties in accordance with procedures for this type of situation.— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022
Рау стал председателем в ОБСЕ после того, как 1 января 2022 года Польша приняла председательство в этой организации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
На 19 января 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, 332,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 5 млн пациентов с COVID-19. В Польше эти показатели составляют соответственно 4,4 млн и 103 тыс.