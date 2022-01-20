В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

По числу случаев COVID-19 Германия 10-я в мире Фото: ЕРА

Всего за 24 часа, по данным ВОЗ, выявили 112 тыс. инфицированных.

Скриншот: covid19.who.int

По данным немецкого Института Роберта Коха, число подтвержденных 19 января случаев COVID-19 еще больше – 133,5 тыс.

Умерли в среду в Германии, по разным данным, от 234 (Институт Роберта Коха) до 239 (ВОЗ) инфицированных коронавирусом. Рекордная смертность была зафиксирована в стране еще 14 января 2021 года (1244).

С начала эпидемии, по данным Института Роберта Коха, в Германии подтвердили более 8,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 116,3 тыс. больных.