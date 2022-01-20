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В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

По числу случаев COVID-19 Германия 10-я в мире
По числу случаев COVID-19 Германия 10-я в мире
Фото: ЕРА

19 января в Германии подтвердили рекордный с начала эпидемии суточный прирост случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего за 24 часа, по данным ВОЗ, выявили 112 тыс. инфицированных.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

По данным немецкого Института Роберта Коха, число подтвержденных 19 января случаев COVID-19 еще больше – 133,5 тыс.

Умерли в среду в Германии, по разным данным, от 234 (Институт Роберта Коха) до 239 (ВОЗ) инфицированных коронавирусом. Рекордная смертность была зафиксирована в стране еще 14 января 2021 года (1244).

С начала эпидемии, по данным Института Роберта Коха, в Германии подтвердили более 8,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 116,3 тыс. больных.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу подтвержденных инфицирований Германия находится на 10 месте в мире, лидируют США (более 66 млн), Индия (почти 28 млн) и Бразилия (23 млн).

Последнее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: Германия, эпидемия, ВОЗ, рекорд, смертность, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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