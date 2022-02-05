В Украине за сутки вновь заболели COVID-19 более 40 тыс. человек

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остается близкой к рекордной Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 4 268 детей и 920 медиков.

Выздоровело 9 628 пациентов, 3 918 заболевших попали в больницу, 185 человек умерло из-за болезни.

Предыдущие два дня подряд в Украине фиксировали рекорды по суточной заболеваемости с начала пандемии. 3 февраля было зафиксировано 43 778 новых случаев, 2 февраля – 39 620 новых случаев болезни. 1 февраля в стране подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 256 208 человек; выздоровело – 3 669 979 человек; летальных исходов – 101 168.