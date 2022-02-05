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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки вновь заболели COVID-19 более 40 тыс. человек

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Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остается близкой к рекордной
Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остается близкой к рекордной
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 4 февраля выявили 42 533 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила утром 5 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 4 268 детей и 920 медиков. 

Выздоровело 9 628 пациентов, 3 918 заболевших попали в больницу, 185 человек умерло из-за болезни. 

Предыдущие два дня подряд в Украине фиксировали рекорды по суточной заболеваемости с начала пандемии. 3 февраля было зафиксировано 43 778 новых случаев 2 февраля – 39 620 новых случаев болезни. 1 февраля в стране подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 256 208 человек; выздоровело – 3 669 979 человек; летальных исходов – 101 168.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/309914647829425

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

По информации Ляшко на 3 февраля, в больницах сейчас находится с COVID-19 почти 27 тыс. человек.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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