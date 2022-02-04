В Украине резко выросло число новых случаев COVID-19, за сутки заболело максимальное число украинцев за время пандемии

Среди заболевших 4381 ребенок, 873 медика.

Выздоровело 9497 человек, попало в больницу 4328 человек, 174 заболевших умерло.

Накануне, 2 февраля, был зафиксирован предыдущий рекордный суточный прирост заражений с начала эпидемии – 39 620 новых случаев болезни. 1 февраля в стране подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине: зафиксировано случаев болезни – 4 213 675; выздоровлений – 3 660 351; умерло от COVID-19 100 983 человека.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев болезни за сутки зафиксировано в Одесской (4136), Львовской (3791), Житомирской (3310) областях и городе Киеве (2869).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

По информации Ляшко на 3 февраля, в больницах сейчас находится с COVID-19 почти 27 тыс. человек.