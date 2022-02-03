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В ВОЗ заявили о шансе взять распространение COVID-19 под контроль

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Клюге уверен, что на новые варианты коронавируса, которые "неизбежно появятся", можно будет реагировать без введения строгих мер
Клюге уверен, что на новые варианты коронавируса, которые "неизбежно появятся", можно будет реагировать без введения строгих мер
Фото: EPA

В Европейском регионе есть шанс взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге 3 февраля, сообщила пресс-служба бюро.

Он заявил, что на прошлой неделе в Европейском регионе было зарегистрировано 12 млн новых случаев COVID-19, что является самым высоким еженедельным показателем заболеваемости с начала пандемии. По словам Клюге, в значительной степени он обусловлен штаммом "Омикрон", который распространяется с запада на восток.

"Число госпитализаций продолжает расти, в основном в странах с более низким охватом вакцинацией уязвимых групп населения. Однако этот рост не такой быстрый, как уровень заболеваемости, и в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось. На данный момент число смертей в регионе выходит на плато", – заявил Клюге.

По его словам, в европейском регионе ВОЗ "есть уникальная возможность" взять распространение вируса под контроль из-за совпадения трех элементов: высокий уровень вакцинации и естественный иммунитет к "Омикрону", "благоприятная сезонная пауза по мере выхода из зимы" и более легкое течение заболевания при "Омикроне".

"Этот контекст, которого мы до сих пор не испытывали в этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого возобновления передачи, даже с более опасным вариантом", – заявил Клюге.

Для этого, по словам директора бюро, нужно не прекращать кампании по вакцинации и ревакцинации от коронавируса, "поощрять самозащитное поведение и личную ответственность" и усилить эпиднадзор для выявления новых вариантов.

Клюге уверен, что на новые варианты коронавируса, которые "неизбежно появятся", можно будет реагировать без введения строгих мер, которые вводились раньше. Он также призвал обеспечить всех вакцинами от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм "Омикрон" в Украине обнаружили уже в 20 регионах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге, Омикрон
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