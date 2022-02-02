Новый субвариант "Омикрона" обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ

"При этом еженедельная доля BA.2 по сравнению с другими последовательностями "Омикрона" увеличилась до более чем 50% за последние шесть недель в нескольких странах", – заявили в ВОЗ.
Как сообщает CNBC, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове 1 февраля сказала, что нет никаких признаков того, что субвариант BA.2 вызывает более серьезное заболевание, чем исходная версия "Омикрона" BA.1, хотя первоначальные данные показывают, что он более заразен. Она отметила, что вакцины остаются эффективными для предотвращения тяжелых последствий "Омикрона" и всех его подвариантов.
По результатам исследования датских ученых, проанализировавших коронавирусную инфекцию в более чем 8,5 тыс. домохозяйств Дании в декабре 2021-го и январе 2022 года, субвариант BA.2 штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" является на 33% заразнее начальной версии – BA.1.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм "Омикрон" в Украине обнаружили уже в 20 регионах.