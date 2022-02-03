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Инфекционист Федорова рассказала, как мутируют вирусы в Украине

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Светлана Федорова: Больницы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала
Светлана Федорова: Больницы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала
Фото: nashkray.org

Украинцы болеют не просто штаммами "Дельта" или "Омикрон", а мутировавшими вирусами, заявила врач-инфекционист, депутат Николаевского горсовета от партии "Наш край" Светлана Федорова. Об этом со ссылкой на ее YouTube-канал 3 февраля написал сайт политсилы.

"И "Омикрон" и "Дельта" продолжают мутировать, приобретать свойства друг друга, и все чаще маскироваться под видом простуды и гриппа, особенно на начальном этапе", – отметила в видеоблоге Федорова.

Она сообщила, что два последних штамма распространяются быстро, температура поднимается мгновенно, особенно у детей, в то время как у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое никак не связано с реальной тяжестью течения болезни. Также среди симптомов инфекционист назвала отсутствие аппетита, раздражительность и упадок сил. 

"Я прогнозирую, что "Омикрон" будет распространяться по Украине до лета. А потом появится новый вирус – мутант, у которого будут другие симптомы и другие последствия. А больницы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала. Медицинские учреждения обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона. Так дальше жить, а вернее выживать нельзя. В стране срочно должна быть разработана и принята программа инфекционной безопасности, которая предусмотрит план действий по борьбе с пандемией и поможет взять эпидемию под контроль", – заявила депутат "Нашего края".

В партии добавили, что должен быть проведен аудит всех медицинских учреждений, который поможет понять реальное состояние обеспечения больниц.

"Следующий шаг, конечно, полное их обеспечение. Также программа должна включать в себя комплекс мер, который затормозит скорость распространения вируса. Например, изменение графиков работы государственных предприятий и учебных заведений, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик. И регулярное обеззараживание школ, университетов, транспорта", – сказано в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: эпидемия, Наш край, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта, Омикрон, Светлана Федорова
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