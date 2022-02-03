Инфекционист Федорова рассказала, как мутируют вирусы в Украине

Светлана Федорова: Больницы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала Фото: nashkray.org

"И "Омикрон" и "Дельта" продолжают мутировать, приобретать свойства друг друга, и все чаще маскироваться под видом простуды и гриппа, особенно на начальном этапе", – отметила в видеоблоге Федорова.

Она сообщила, что два последних штамма распространяются быстро, температура поднимается мгновенно, особенно у детей, в то время как у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое никак не связано с реальной тяжестью течения болезни. Также среди симптомов инфекционист назвала отсутствие аппетита, раздражительность и упадок сил.

"Я прогнозирую, что "Омикрон" будет распространяться по Украине до лета. А потом появится новый вирус – мутант, у которого будут другие симптомы и другие последствия. А больницы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала. Медицинские учреждения обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона. Так дальше жить, а вернее выживать нельзя. В стране срочно должна быть разработана и принята программа инфекционной безопасности, которая предусмотрит план действий по борьбе с пандемией и поможет взять эпидемию под контроль", – заявила депутат "Нашего края".

В партии добавили, что должен быть проведен аудит всех медицинских учреждений, который поможет понять реальное состояние обеспечения больниц.

"Следующий шаг, конечно, полное их обеспечение. Также программа должна включать в себя комплекс мер, который затормозит скорость распространения вируса. Например, изменение графиков работы государственных предприятий и учебных заведений, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик. И регулярное обеззараживание школ, университетов, транспорта", – сказано в сообщении.