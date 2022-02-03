В школах Черновицкой и Херсонской областей дистанционное обучение продлили еще на неделю

В Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что онлайн-занятия до 11 февраля продлятся в школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, а также художественных, музыкальных и спортивных школах, секциях и заведениях высшего образования.
В то же время детсады и специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме.
Главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко объяснила, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, в частности, из-за показателя уровня госпитализаций, который за последние сутки составляет 90%. Также заполнены койки, отведенные для больных COVID-19 детей.
В Херсонской облгосадминистрации отметили, что на дистанционном обучении еще неделю будут учащиеся 1–11 классов. Также под запретом остаются посещение различных кружков и проведение родительских собраний, спецкурсов, групповых экскурсий и поездок.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Министерство образования и науки Украины 26 января 2022 года направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендации отправить учащихся 5–11 классов на дистанционное обучение.