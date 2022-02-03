В школах Черновицкой и Херсонской областей дистанционное обучение продлили еще на неделю

Дистанционное обучение детей связано с ситуацией с коронавирусом в стране Фото: bukoda.gov.ua

В Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что онлайн-занятия до 11 февраля продлятся в школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, а также художественных, музыкальных и спортивных школах, секциях и заведениях высшего образования.

В то же время детсады и специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко объяснила, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, в частности, из-за показателя уровня госпитализаций, который за последние сутки составляет 90%. Также заполнены койки, отведенные для больных COVID-19 детей.

В Херсонской облгосадминистрации отметили, что на дистанционном обучении еще неделю будут учащиеся 1–11 классов. Также под запретом остаются посещение различных кружков и проведение родительских собраний, спецкурсов, групповых экскурсий и поездок.