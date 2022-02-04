Франция ужесточила правила въезда для украинцев

Теперь по прибытии во Францию украинцам необходимо предъявить негативный тест на коронавирус Фото: depositphotos.com

Начиная с 1 февраля для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательном результате антигенного теста или ПЦР-теста.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней инъекции вакцины не прошло девять месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Как и прежде, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать семидневную самоизоляцию.