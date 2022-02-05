В Киеве зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки с коронавирусом госпитализировали 79 человек Фото: EPA

За сутки в Киеве подтвердили 3173 случая коронавируса, умерло 11 человек.

Также 4 февраля в столице 79 человек госпитализировали с COVID-19, а 253 – с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию.

Выздоровело за сутки 915 человек.

В столице впервые подтвердили более 3 тыс. случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне (2869 случаев).

Всего в Киеве зафиксировали почти 388 случаев COVID-19, умерло 8569 человек.