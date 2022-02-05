В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса более 76 тыс. человек

В Украине сделали около 30,7 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу – 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

Всего с начала прививочной кампании получили хотя бы одну дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности сделано 30 665 677 прививок.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (58 056).

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73,2 тыс. человек, 3 февраля – 75,3 тыс.