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В Украине больше 400 тыс. человек сделали бустерную прививку от коронавируса

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В Украине сделали в общей сложности более 30,5 млн. прививок от коронавируса
В Украине сделали в общей сложности более 30,5 млн. прививок от коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 3 февраля 75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщило утром 4 февраля Министерство здравоохранения в Facebook.

Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека, дополнительную дозу – 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса получили хотя бы одну дозу вакцины 15 420 205 человек. Получили две дозы – 14 728 642 человека, дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности сделано 30 589 327 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/309275821226641

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (57659). 

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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