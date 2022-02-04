В Украине больше 400 тыс. человек сделали бустерную прививку от коронавируса

В Украине сделали в общей сложности более 30,5 млн. прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека, дополнительную дозу – 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса получили хотя бы одну дозу вакцины 15 420 205 человек. Получили две дозы – 14 728 642 человека, дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности сделано 30 589 327 прививок.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (57659).

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73 тыс. человек.