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В Украине 3% работников сферы образования не привились от коронавируса – Шкарлет

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Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года
Фото: ЕРА

3% работников сферы образования не присоединились к вакцинальной кампании от коронавируса, более 1% педагогов имеют противопоказания к прививке. Об этом 3 февраля в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Полный курс вакцинации прошли более 1,1 млн работников образования (более 93%).

"Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская – 97,9%, Полтавская – 97,6%,  Днепропетровская – 96,7%, Луганская – 96,6%,  Николаевская – 96,4%, Киевская – 96,4%", – уточнил Шкарлет.

Две дозы вакцины от COVID-19 получили 97% работников специализированного образования, около 97% – профессионального, 94% – среднего, 92% – дошкольного, 89% – профессионального высшего, 87% – высшего.

Министр сообщил, что из-за ухудшения эпидемической ситуации в областях школы начали переходить на дистанционную форму обучения.

"В настоящее время 8671 школа работает дистанционно, 56 находятся на каникулах. 176 заведений профессионального образования также перешли на дистанционное обучение, 76 избрали смешанную форму", – сообщил глава МОН.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

К 3 февраля первую дозу в Украине получили 15,4 млн человек, две дозы – 14,7 млн, бустерную дозу – 398,3 тыс. граждан.

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, каникулы, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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