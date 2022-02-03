Без масок на улицах. Италия ослабляет карантинные ограничения

Эпидемия коронавируса в Италии началась раньше всех в Европе Фото: EPA

C 10 февраля в стране отменяется требование об обязательном ношении на улице защитных масок. С 11 февраля в Италии разрешили проводить дискотеки при условии ограниченного количества посетителей.

COVID-сертификаты итальянцев, получивших бустерную дозу вакцины от COVID-19, не будут ограничиваться сроком действия. Бустерная доза вакцины не понадобится переболевшим COVID-19 после полного курса вакцинации, у переболевших после первой дозы вакцины сертификат будет действителен в течение шести месяцев после выздоровления.