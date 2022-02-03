У вакцины "Спутник V" выявили новые побочные эффекты – боязнь света и болезнь суставов

Минздрав России одобрил изменение инструкции вакцины, в нее включили два новых побочных эффекта – боязнь света и болезнь суставов. Изменения опубликовали в Государственном реестре лекарственных средств. Побочные эффекты классифицировали как нечастые, они могут встречаться у каждого сотого или тысячного вакцинированного.
По информации "Фармацевтического вестника", в инструкции изменили частоту возникновения других побочных эффектов: тошнота, рвота, заложенность носа, першение в горле, увеличение лимфоузлов, головокружение, головная боль и обмороки оценены как очень редкие.
В инструкции к препарату указано, что информация о побочных эффектах получена в рамках клинических наблюдений и фармаконадзора, подчеркнули журналисты.
В обновленной инструкции также сообщили, что эффективность вакцины составляет 70,5% против штамма коронавируса "Дельта" через полгода после вакцинации.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний.
В журнале The Lancet в феврале 2021 года были опубликованы промежуточные итоги третьей фазы испытаний препарата, согласно которым его эффективность составила 91,6%. На сайте вакцины в апреле 2021 года заявляли, что ее эффективность составляет 97,6%.
В Украине этот препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению. Также его пока не одобрила Всемирная организация здравоохранения.
Вакциной "Спутник V" прививают не только в России, но и на оккупированных территориях украинского Донбасса, куда препарат привозят "гуманитарными конвоями".
Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш говорил, что Россия заявляла о согласии открыть все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях при условии признания российской вакцины от COVID-19 и "документов" о вакцинации, выданных в ОРДЛО.
Министерство здравоохранения РФ отказалось публиковать данные клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В ведомстве заявили, что результаты "являются конфиденциальными и содержат информацию, которая является коммерческой тайной".