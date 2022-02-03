У вакцины "Спутник V" выявили новые побочные эффекты – боязнь света и болезнь суставов

Минздрав России одобрил изменение инструкции вакцины, в нее включили два новых побочных эффекта – боязнь света и болезнь суставов. Изменения опубликовали в Государственном реестре лекарственных средств. Побочные эффекты классифицировали как нечастые, они могут встречаться у каждого сотого или тысячного вакцинированного.

По информации "Фармацевтического вестника", в инструкции изменили частоту возникновения других побочных эффектов: тошнота, рвота, заложенность носа, першение в горле, увеличение лимфоузлов, головокружение, головная боль и обмороки оценены как очень редкие.

В инструкции к препарату указано, что информация о побочных эффектах получена в рамках клинических наблюдений и фармаконадзора, подчеркнули журналисты.

В обновленной инструкции также сообщили, что эффективность вакцины составляет 70,5% против штамма коронавируса "Дельта" через полгода после вакцинации.