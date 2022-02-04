Еврокомиссия предложила на год продлить действие системы COVID-сертификатов

"Вирус продолжает преобладать в Европе, на этом этапе невозможно определить возможное увеличение инфекции во второй половине 2022 года или появление новых вариантов. Расширение регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат при поездках в ЕС", – сказано в заявлении.
Еврокомиссия предлагает включить тесты на антигены в виды тестов, по которым может быть выдан сертификат. Также предложено обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации, чтобы они имели общее количество доз.
В Брюсселе предлагают предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против коронавируса, для поощрения дальнейшей разработки и изучения вакцин.
В марте 2021 года Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.
9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. 14 июня в ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов. Документы выдаются в цифровом и бумажном форматах, они бесплатные и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете.
В декабре Европейская комиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата для поездок внутри Евросоюза до девяти месяцев.