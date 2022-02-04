Еврокомиссия предложила на год продлить действие системы COVID-сертификатов

Путешественники продолжат использовать свои сертификаты при поездках в ЕС, отметили в Еврокомиссии Фото: EPA

"Вирус продолжает преобладать в Европе, на этом этапе невозможно определить возможное увеличение инфекции во второй половине 2022 года или появление новых вариантов. Расширение регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат при поездках в ЕС", – сказано в заявлении.

Еврокомиссия предлагает включить тесты на антигены в виды тестов, по которым может быть выдан сертификат. Также предложено обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации, чтобы они имели общее количество доз.

В Брюсселе предлагают предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против коронавируса, для поощрения дальнейшей разработки и изучения вакцин.