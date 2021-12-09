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В ЕС действие COVID-сертификатов сократят до 9 месяцев – Reuters

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Сейчас срок действия COVID-сертификатов отличается в разных странах
Сейчас срок действия COVID-сертификатов отличается в разных странах
Фото: EPA

Страны-участницы Евросоюза рассматривают вопрос сокращения действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев. Об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Правительства стран-участниц ЕС должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов 10 декабря, но переговоры могут продолжиться на следующей неделе, сообщает агентство со ссылкой на чиновника и дипломата из Евросоюза.

Необходимость унифицированного подхода в этом вопросе необходима для того, чтобы избежать дополнительных проблем в туристическом бизнесе.

На сегодняшний день срок действия COVID-сертификатов отличается в зависимости от страны. К примеру, Франция с 15 января сокращает срок действия сертификатов до семи месяцев, столько же будут действительными сертификаты на Кипре. В Греции для пожилых людей он будет действовать шесть месяцев.

Контекст:

В марте 2021 года Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. 14 июня в ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов. Документы выдаются в цифровом и бумажном форматах, они бесплатные и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. 

В декабре Европейская комиссия предложит ввести бустерную инъекцию от COVID-19 в цифровой сертификат ЕС о вакцинации. Срок действия сертификата будет истекать через девять месяцев после введения последней дозы вакцины от COVID-19. 

Теги: вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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