В ЕС действие COVID-сертификатов сократят до 9 месяцев – Reuters

Правительства стран-участниц ЕС должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов 10 декабря, но переговоры могут продолжиться на следующей неделе, сообщает агентство со ссылкой на чиновника и дипломата из Евросоюза.
Необходимость унифицированного подхода в этом вопросе необходима для того, чтобы избежать дополнительных проблем в туристическом бизнесе.
На сегодняшний день срок действия COVID-сертификатов отличается в зависимости от страны. К примеру, Франция с 15 января сокращает срок действия сертификатов до семи месяцев, столько же будут действительными сертификаты на Кипре. В Греции для пожилых людей он будет действовать шесть месяцев.
В марте 2021 года Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.
9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. 14 июня в ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов. Документы выдаются в цифровом и бумажном форматах, они бесплатные и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете.
В декабре Европейская комиссия предложит ввести бустерную инъекцию от COVID-19 в цифровой сертификат ЕС о вакцинации. Срок действия сертификата будет истекать через девять месяцев после введения последней дозы вакцины от COVID-19.