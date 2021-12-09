В ЕС действие COVID-сертификатов сократят до 9 месяцев – Reuters

Правительства стран-участниц ЕС должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов 10 декабря, но переговоры могут продолжиться на следующей неделе, сообщает агентство со ссылкой на чиновника и дипломата из Евросоюза.

Необходимость унифицированного подхода в этом вопросе необходима для того, чтобы избежать дополнительных проблем в туристическом бизнесе.

На сегодняшний день срок действия COVID-сертификатов отличается в зависимости от страны. К примеру, Франция с 15 января сокращает срок действия сертификатов до семи месяцев, столько же будут действительными сертификаты на Кипре. В Греции для пожилых людей он будет действовать шесть месяцев.