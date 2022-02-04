В России новый максимум суточного прироста больных COVID-19. Предыдущий превышен на 12 тыс.

Больше всего инфицированных выявляют в Москве Фото: ЕРА

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 2 февраля достиг почти 156 тыс.

Скончалось в России 3 февраля 682 пациента с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 12,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 334 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – более 2,45 млн случаев COVID-19 и почти 39,3 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.