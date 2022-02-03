В России две недели подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19. За последние сутки – почти 156 тыс.

В РФ подтвердили уже почти 12,8 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 1 февраля достиг почти 142 тыс.

Скончалось в России 2 февраля 667 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили почти 12,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 333 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – более 2,4 млн случаев COVID-19 и почти 39,2 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.