ГОРДОН
 
 
МИР

В России две недели подряд фиксируют рекордный прирост больных COVID-19. За последние сутки – почти 156 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ подтвердили уже почти 12,8 млн случаев COVID-19
В РФ подтвердили уже почти 12,8 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

2 февраля в России подтвердили 155 768 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил специализированный портал минздрава РФ.

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала пандемии.

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 1 февраля достиг почти 142 тыс.

Скончалось в России 2 февраля 667 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили почти 12,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 333 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – более 2,4 млн случаев COVID-19 и почти 39,2 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 380,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,68 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, статистика, рекорд, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт
"Фото секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку
Жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит ее ежедневный перекус, и снялась с большой миской
Жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит ее ежедневный перекус, и снялась с большой миской
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
Тина Кароль стала заведующей кафедрой в университете Поплавского. Она появилась на работе в шубе с изображением лисы
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала пост в поддержку Украины
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали Зеленского
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце
"Законы биологии неотменимы". Богомолов отреагировал на заявление Шнурова, что Собчак нагуляла своего сына
"Законы биологии неотменимы". Богомолов отреагировал на заявление Шнурова, что Собчак нагуляла своего сына
"Лучшая мотивация". Звезда "Сватов" Кошмал сделала шпагат, стоя на голове
"Лучшая мотивация". Звезда "Сватов" Кошмал сделала шпагат, стоя на голове
"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос
"Вот и настал этот день". Шепелев заговорил с подписчиками о пересадке волос
"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья
"Помогаешь нам становиться горячее". Солист Måneskin поблагодарил Рианну за новую коллекцию мужского белья
"У него же колени заржавеют. Ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"У него же колени заржавеют. Ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
"Я так горжусь им". 52-летняя Лопес призналась, что хочет состариться вместе с Аффлеком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (142976)
2
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (116355)
3
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (83311)
4
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (82863)
5
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (71319)
6
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (44351)
7
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (38221)
8
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (35879)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS