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"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны". Кива объяснил, почему народные депутаты уходят на карантин. Видео

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Нардеп предположил, что его коллеги опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России
Нардеп предположил, что его коллеги опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива высказал предположение в комментарии Telegram-каналу "Pavlovsky News", опубликованном 26 января, почему на самом деле депутаты Верховной Рады могут пойти на карантин.

"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны? То есть вот в таком формате. Зачем они вакцинировались? Чтобы все равно уходить на карантин?" – сказал нардеп.

Он предположил, что народные депутаты опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину.

"А может они просто переживают и берут себе время для того, чтобы улететь из страны? Не думали об этом? Подумайте!" – подчеркнул Кива.

Контекст:

О том, что Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19 среди народных депутатов, сообщил 26 января нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

26 января в Украине подтвердили более 32 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 946 202 случая коронавирусной инфекции, скончалось 99 738 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 601 952 человека.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, депутаты, народные депутаты, карантин, Илья Кива, Telegram, инфекция, вакцина, коронавирус, нардеп
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