"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны". Кива объяснил, почему народные депутаты уходят на карантин. Видео

"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны? То есть вот в таком формате. Зачем они вакцинировались? Чтобы все равно уходить на карантин?" – сказал нардеп.
Он предположил, что народные депутаты опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину.
"А может они просто переживают и берут себе время для того, чтобы улететь из страны? Не думали об этом? Подумайте!" – подчеркнул Кива.
О том, что Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19 среди народных депутатов, сообщил 26 января нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
26 января в Украине подтвердили более 32 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 946 202 случая коронавирусной инфекции, скончалось 99 738 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 601 952 человека.