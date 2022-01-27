"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны". Кива объяснил, почему народные депутаты уходят на карантин. Видео

Нардеп предположил, что его коллеги опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России Фото: Илья Кива / Facebook

"Зачем снимать штаны, если все равно срешь в штаны? То есть вот в таком формате. Зачем они вакцинировались? Чтобы все равно уходить на карантин?" – сказал нардеп.

Он предположил, что народные депутаты опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину.

"А может они просто переживают и берут себе время для того, чтобы улететь из страны? Не думали об этом? Подумайте!" – подчеркнул Кива.