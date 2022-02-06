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Бустерные прививки от коронавируса получили 454 тыс. украинцев

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Кампания по вакцинации от COVID-19 идет в Украине почти год
Кампания по вакцинации от COVID-19 идет в Украине почти год
Фото: ЕРА

В субботу, 5 февраля, в Украине сделали 34 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 6 февраля проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 305 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 10 182 человека, получили вторую дозу – 14 188 человек, получили дополнительную дозу – 206 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 9729 человек", – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 508 мобильных бригад по иммунизации, 2573 пунктов и 441 центр вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели 5 февраля в Киеве (4795), меньше всего – в Черниговской области (458).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 699 982 прививок. Вакцинировано – 15 452 741 человек, из них получили первую дозу – 15 452 739 человек, получили две дозы – 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу 20 246 человек, получили бустерную дозу – 454 459 человек", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в среду вакциной от Pfizer (25 851).

4 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Киев, вакцинация, Черниговская область, украинцы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, центр вакцинации
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