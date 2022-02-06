Бустерные прививки от коронавируса получили 454 тыс. украинцев

Кампания по вакцинации от COVID-19 идет в Украине почти год Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 305 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 10 182 человека, получили вторую дозу – 14 188 человек, получили дополнительную дозу – 206 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 9729 человек", – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 508 мобильных бригад по иммунизации, 2573 пунктов и 441 центр вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели 5 февраля в Киеве (4795), меньше всего – в Черниговской области (458).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 699 982 прививок. Вакцинировано – 15 452 741 человек, из них получили первую дозу – 15 452 739 человек, получили две дозы – 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу 20 246 человек, получили бустерную дозу – 454 459 человек", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в среду вакциной от Pfizer (25 851).

4 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 76 тыс. человек.