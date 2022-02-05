Зеленский пожелал Эрдогану и его супруге быстрого выздоровления от COVID-19

"Мы с [первой леди] Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" – заявил президент.

Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!

Контекст:

Эрдоган сообщил о заражении коронавирусом 5 февраля. По словам президента, он и его супруга "почувствовали некоторые симптомы" и провели тест на COVID-19, который дал позитивный результат. Эрдоган уточнил, что это штамм "Омикрон".

3 февраля Эрдоган с супругой побывали с визитом в Киеве. В ходе визита Украина и Турция подписали восемь соглашений.

В Турции 4 февраля зафиксировано более 111 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало для страны новым рекордом.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло более 12 млн, от заболевания с начала пандемии умерло более 88 тыс. человек. Согласно данным Our World in data, в Турции полностью вакцинированы от коронавируса 62% населения.