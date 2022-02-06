В Украине за сутки в больницы для больных COVID-19 госпитализированы более 4 тыс. человек

В Украине болеют COVID-19 одновременно около 500 тыс. человек Фото: ЕРА

За сутки 5 февраля в Украине зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431). [...] Госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, выздоровело 6089 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 42,5 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 284 059 случаев коронавирусной инфекции, скончались 101 277 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 676 068 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Одесской области (2788), наибольшая суточная смертность – в Киеве (18).

Всего за сутки 5 февраля в Украине сделали 118 699 тестов на коронавирус.